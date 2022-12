forse un mozzicone di sigaretta ha causato il rogo

Paura a Floridia, nel Siracusano, per lo scoppio di un incendio avvenuto in un appartamento. Le fiamme si sono originate nella tarda serata di ieri e stando ad una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, le cause sarebbero da ricondurre ad un mozzicone di sigaretta.

L’intervento dei vigili del fuoco

Qualcuno si sarebbe dimenticato di spegnerla e così, in pochi minuti, è scoppiato un piccolo rogo che ha trovato spazio tra gli arredi della casa. I proprietari hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa: i pompieri sono saliti nell’appartamento con l’autoscala, riuscendo ad arginare l’azione delle fiamme.

Incendio a Siracusa

Nei giorni scorsi, un incendio è scoppiato in una palazzina in via Tevere, a Siracusa. Da una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, si sarebbe trattato di un incidente. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Siracusa il rogo è scoppiato al terzo piano di appartamento ed è stato provocato dall’accensione accidentale di bioetanolo utilizzato per alimentare il camino posto all’interno della casa.

Feriti padre e figlio

L’incendio causato danni al soggiorno ed il ferimento per ustioni di primo grado del proprietario e del figlio minore, affidati alle cure del 118. Il tempestivo intervento di più squadre dei vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni evitando la propagazione agli altri locali dell’appartamento.

Scoppia incendio in casa, tragico incidente domestico nel Trapanese

Tragico incidente domestico a Castellammare del Golfo, nel Trapanese, dove muore bruciato un anziano di 93 anni.

Qualche giorno fa un corto circuito ha fatto scoppiare il rogo in casa sua e lui è stato colto nel sonno. Si era infatti appisolato nella poltrona della stanza in cui sono partite le fiamme.

L’indagine dei carabinieri

Ad essere intervenuti i carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo, a cui era stato segnalato un grave incidente domestico. Immediatamente giunti sul posto, su richiesta dei familiari del defunto, i carabinieri hanno svolto accertamenti tecnici. Le operazioni sono state effettuate insieme a personale dei vigili del fuoco e del medico necroscopico.