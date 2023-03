è accaduto a lentini

I carabinieri della stazione di Lentini hanno denunciato un 38enne per aver incendiato un furgone posteggiato in via Isonzo, a Lentini.

Il mezzo risulta di proprietà di un uomo, residente nella zona, che, nel corso della nottata è stato sentito dalle forze dell’ordine per verificare se conosce il presunto attentatore.

L’esplosione del mezzo

A dare l’allarme, durante la nottata, sono stati i residenti delle palazzine vicine, che si sono svegliati a causa della deflagrazione provocata dal liquido infiammabile che il 38enne aveva versato sul furgone.

Fiamme spente dai residenti

L’incendio è stato spento con l’aiuto di alcuni testimoni. Dalla descrizione fornita dai testimoni e le ulteriori dichiarazioni acquisite, i carabinieri hanno identificato l’autore che è stato denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea per danneggiamento seguito da incendio.

Le indagini

Da verificare le ragioni per cui quell’uomo avrebbe appiccato un incendio al mezzo: sotto osservazione c’è la vita professionale della vittima ma non si esclude, come capita sempre in questi casi, che possano esservi delle ruggine nel campo della sfera privata. Molto dipenderà da quello che il proprietario del furgone riferirà ai carabinieri anche se non sempre, come spesso sostengono gli inquirenti, le vittime sono pronte a collaborare.

Bomba carta a Siracusa

Il mese scorso una bomba carta è stata fatta esplodere contro una vetreria in viale dei Comuni, nella zona nord di Siracusa.

I danni al negozio

La deflagrazione, avvertita intorno all’una, ha causato il danneggiamento della saracinesca dell’attività commerciale, come emerso al termine degli accertamenti da parte degli agenti della Squadra mobile che indagano sull’episodio.

Ipotesi racket delle estorsioni

Non si esclude, in questo caso, che possa trattarsi di un avvertimento legato al racket delle estorsioni della città ma gli inquirenti stanno verificando ogni aspetto della vita del commerciante per riuscire a dare una chiave di lettura più precisa sul messaggio intimidatorio.