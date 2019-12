Contrada Spalla

“Le cause del principio di incendio, e non del rogo, rimangono allo stato ignote”, “non essendo stato acquisito alcun elemento probatorio in tal senso”. Lo afferma l’avvocato Umberto Rubera, legale del club Pegaso, in contrada Spalla, tra Siracusa e Melilli, dove la settimana scorsa i vigili del fuoco “sono intervenuti per un incendio”, come fanno sapere dal comando provinciale dei pompieri. Un evento che, sempre secondo la ricostruzione dei vigili, ha danneggiato la sauna.

In merito al pericolo corso dai clienti che, in quel momento, si trovavano nella struttura, il legale dal club Pegaso sottolinea: ““Nessuna fiamma, alta o bassa che fosse, ha mai minacciato – spiega l’avvocato Umberto Rubera – gli utenti della piscina, non della sauna, che al momento dell’incidente era vuota”. Gli stessi clienti “sono stati accompagnati all’aperto dal personale del club, nell’occasione coadiuvato da un cliente che ha offerto il suo valido ausilio in quanto vigile del fuoco”.