Parcheggio Talete

Potrebbe essere legato ad un’azione razzista, contro i senzatetto che vivono in un angolo del parcheggio Talete, ad Ortigia, il centro storico di Siracusa, lo scoppio di un incendio avvenuto nel primo pomeriggio in quella parte della struttura. Le fiamme, infatti, hanno distrutto un vecchio materasso ed altri oggetti ma, per fortuna, in quel momento non c’erano i clochard. Ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia municipale di Siracusa che hanno spento il focolaio in tempo con l’estintore in dotazione nelle auto di servizio.

Nei minuti successivi sono arrivati un’altra pattuglia della Municipale e una squadra dei vigili del fuoco, ma, fortunatamente, il pericolo era già passato. Subito dopo l’accaduto, l’assessore alla Polizia municipale e all’Igiene urbana, Andrea Buccheri, ha avvertito la Tekra, l‘azienda che in gestione il servizio della nettezza urbana, per una pulizia dell’area. “Faccio i miei complimenti agli agenti – commenta l’assessore – per la rapidità dell’intervento, portato a termine in modo puntuale e attivando correttamente le procedure”.