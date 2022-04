incidente nell'impianto di gassificazione

Un incendio si è verificato in prossimità dell’impianto di gassificazione dell’Isab Energy, ricavato nel Petrolchimico di Siracusa. Secondo quanto sostenuto dalla Protezione civile di Priolo, Comune più vicino agli impianti, la prefettura di Siracusa ha avviato il protocollo sulla sicurezza, per cui, per motivi precauzionali, la strada che costeggia lo stabilimento è stata momentaneamente chiusa.

Per il disaster manager di Priolo, Gianni Attard la situazione sembra essere sotto controllo, “la città di Priolo è stata avvisata” spiega a BlogSicilia, ma nelle prossime ore si comprenderà quali sono state le cause dell’incidente.