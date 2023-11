Incidente a Siracusa, scontro tra 2 auto, 2 feriti in ospedale, traffico in tilt

Redazione di

05/11/2023

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, intorno alle 19,30.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, due auto, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate: l’impatto è stato violento, al punto che uno degli occupanti delle macchine è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo, al punto che si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il soccorso dei pompieri

Con un divaricatore, i pompieri hanno creato un varco per consentire di estrarre il ferito, trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa con un’ambulanza così come il secondo ferito, che era nell’altra auto.

Traffico in tilt

Sul posto anche i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per determinare le responsabilità in questo incidente che ha paralizzato il traffico in entrambe le direzioni. Tanti rallentamenti per via della presenza dei mezzi sulla carreggiata e per i soccorsi, la Polizia municipale è stata costretta a chiudere temporaneamente la strada.

Un morto ad Ognissanti

Nel giorno di Ognissanti, un uomo di 62 anni, che conduceva un calessino, è morto dopo essere stato travolto da un’auto che si è poi dileguata. E’ accaduto in contrada Necropoli del Fusco, alla periferia sud di Siracusa, poi in serata il conducente della macchina si è costituito alla Polizia municipale che lo ha indagato per omicidio stradale.

Mortale nel Trapanese

Incidente mortale, stanotte, sull’autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo, a poche centinaia di metri dallo svincolo di Campobello di Mazara. Un suv Range Rover Evoque, condotto da un uomo residente a Campobello di Mazara, ha tamponato una Fiat Punto alla cui guida c’era una donna di Castelvetrano, G.M.. Dopo il violento impatto la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto ed è morta sul colpo.

La tragedia di Scicli

Un ragazzo tunisino di 19 anni, Khalifa Adam, ha perso la vita in un incidente avvenuto a Scicli (Rg) poco prima della mezzanotte. Uno scontro fra una autovettura Citroen C 3 guidato da un giovane ventenne e uno scooter condotto dal ragazzo sulla strada provinciale 19. A causa dell’impatto, i due passeggeri della moto sono stati sbalzanti in una scarpata, e sono stati recuperati dal personale Vigili del fuoco.