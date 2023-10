Un uomo di 76 anni è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto sulla strada tra Palazzolo e Noto, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e della Polizia municipale di Noto, l’uomo, originario di Avola, era in sella alla sua motocicletta, quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muretto a secco. L’impatto è stato violento, per il 76enne non c’è stato nulla da fare, inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita.

L’incidente a Palermo

Un giovane di 27 anni è stato travolto da uno scooter mentre attraversa in via Roma all’altezza di via Divisi a Palermo. Il ferito, P. Z, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico dove è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. A investirlo un sedicenne che guidava un Honda Sh. La prognosi resta è riservata.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale intervenuti hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e stabilire le responsabilità delle due parti. Dalle prime informazioni pare che il pedone stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali. Il conducente dello scooter è stato sottoposto all’alcol test con il precursore che ha dato esito negativo. Circa due settimane, sempre in via Roma, era stato investito un turista francese di 8 anni che stava attraversando la strada insieme ai geni.

Gli incidenti a Vittoria e Randazzo

Notte di incidenti in Sicilia, tra Vittoria e Randazzo. Ben dieci feriti in tutto. Nel Ragusano nella serata di ieri è andato in tilt il pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi con effetto domino di tutte le ambulanze della provincia per soccorrere 8 feriti in totale. Nessuno per fortuna è in gravi condizioni. Stessa cosa ieri sera a Randazzo, nel Catanese, con due persone che sono rimaste ferite dopo un incidente ma anche lì nessuno ha la riserva sulla vita. (Foto di Franco Assenza

La morte di due siciliane in Emilia

Due donne di origini siciliane, zia e nipote, sono morte ieri nel Bolognese a causa di un incidente stradale. Si tratta di Tiziana Brucato, 30 anni, e di Lara Cattani, 51 anni, entrambe originarie di Caltavuturo ed emigrate in Emilia per motivi di lavoro. Gravemente feriti la sorella gemella di Tiziana, Emanuela, e il figlio della Cattani, Simone Brucato di 25 anni, entrambi ricoverati in prognosi riservata. Una famiglia distrutta dal dolore.