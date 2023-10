Un giovane di 27 anni è stato travolto da uno scooter mentre attraversa in via Roma all’altezza di via Divisi a Palermo. Il ferito, P. Z, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico dove è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. A investirlo un sedicenne che guidava un Honda Sh. La prognosi resta è riservata.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale intervenuti hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e stabilire le responsabilità delle due parti. Dalle prime informazioni pare che il pedone stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali. Il conducente dello scooter è stato sottoposto all’alcol test con il precursore che ha dato esito negativo. Circa due settimane, sempre in via Roma, era stato investito un turista francese di 8 anni che stava attraversando la strada insieme ai geni.

Gli incidenti a Vittoria e Randazzo

Notte di incidenti in Sicilia, tra Vittoria e Randazzo. Ben dieci feriti in tutto. Nel Ragusano nella serata di ieri è andato in tilt il pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi con effetto domino di tutte le ambulanze della provincia per soccorrere 8 feriti in totale. Nessuno per fortuna è in gravi condizioni. Stessa cosa ieri sera a Randazzo, nel Catanese, con due persone che sono rimaste ferite dopo un incidente ma anche lì nessuno ha la riserva sulla vita. (Foto di Franco Assenza

La morte di due siciliane in Emilia

Due donne di origini siciliane, zia e nipote, sono morte ieri nel Bolognese a causa di un incidente stradale. Si tratta di Tiziana Brucato, 30 anni, e di Lara Cattani, 51 anni, entrambe originarie di Caltavuturo ed emigrate in Emilia per motivi di lavoro. Gravemente feriti la sorella gemella di Tiziana, Emanuela, e il figlio della Cattani, Simone Brucato di 25 anni, entrambi ricoverati in prognosi riservata. Una famiglia distrutta dal dolore.

Cosa è accaduto

I quattro erano a bordo di una Renault Clio ed avrebbero colpito frontalmente un camion. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale pare che la Clio, guidata da Lara Cattani, ad un certo punto abbia invaso la corsia opposta. Si sta provando a capire il motivo di questa errata manovra. Forse un malore o una distrazione, tutte ipotesi che al momento devono ancora trovare concreto riscontro. Pare comunque che sicuramente non fosse un problema di alta velocità. Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo di ambulanze ed elisoccorso. Per Lara Cattani e la nipote Tiziana Brucato non c’era più nulla da fare, sono morte sul colpo. La collisione è avvenuta sulla strada Nuova Bazzanese nel comune di Zola Pedrosa, in direzione Bologna.

Il cordoglio degli amministratori locali

La notizia è subito rimbalzata nella cittadina di Caltavuturo, nella Madonie, dove le famiglie Cattani e Brucato sono originarie. “Il sindaco, l’amministrazione comunale e l’intero consiglio comunale – si legge in una nota – si uniscono al profondo dolore della famiglia Brucato per la tragica scomparsa della figlia Tiziana e della zia Lara Cattani. Il Comune di Caltavuturo esprime vicinanza a tutti i familiari. Nella giornata in cui si celebreranno i funerali sarà proclamato lutto cittadino”.

In cerca di lavoro

Le sorelle gemelle Tiziana ed Emanuela da qualche giorno si erano trasferite in casa della zia. Pare che fossero andate lì, come tanti giovani speranzosi siciliani, in cerca di lavoro. Speravano di trovare quelle opportunità che la Sicilia, spesso, non riesce ad offrire. Le due sorelle erano molto affiatate, condividevano praticamente tutto nella vita. Oltre alla famiglia anche le amicizie. Insieme avevano anche completato il loro percorso di studi, arrivando alla laurea nello stesso giorno.

