terzo incidente in poche ore

Ancora un incidente stradale a Siracusa: questa mattina, una macchina, dopo essere salita sul marciapiede in viale Teracati, in prossimità della rotonda con corso Gelone, ha abbattuto due alberi.

Tragedia evitata

Il conducente è rimasto ferito anche se non sembra che abbia riportato gravi contusioni, di certo si è evitato la tragedia perché, in quel momento, su quel marciapiede non c’erano pedoni. Restano da capire le ragioni dell’incidente autonomo ed a questo stanno lavorando gli agenti della Polizia municipale che hanno avviato le indagini. E’ probabile che il conducente fosse distratto: è una ipotesi da confermare e qualora fosse vera restano da capire le ragioni.

L’uso del telefonino alla guida

Nell’ultima inchiesta della striscia di approfondimento Sulle strade di Siracusa, il comandante della Polizia municipale, Enzo Miccoli, ha spiegato che tra le distrazioni più frequenti c’è l’uso del telefonino cellulare.

“Spesso la guida con il telefonino è tra le cause scatenanti degli incidenti stradali. Facciamo un esempio pratico: a Siracusa, il limite massimo di velocità è di 50km/H; se si mantiene questa andatura e contemporaneamente il conducente è distratto da una telefonata, che dura due secondi, si percorrono circa 30 metri: in questo spazio può succedere di tutto”.

Le statistiche sugli incidenti a Siracusa

Circa 3 incidenti stradali ogni giorno, quasi 900 l’anno: numeri drammatici a Siracusa secondo i dati forniti dal comando della Polizia municipale di Siracusa. Tanti di questi tamponamenti si traducono in morte e sono ormai numerosi i casi in città.

Incidente mortale all’ingresso di Siracusa

Ieri mattina uomo di 76 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattina a Siracusa, all’ingresso sud tra contrada Necropoli del Fusco e via per Canicattini. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano che era a bordo della sua auto, ha investito una ruota, staccatosi da un trattore. Entrambi i veicoli procedevano nella stessa direzione: la macchina del 76enne era dietro il mezzo agricolo. I vigili del fuoco hanno estratto la vittima dalle lamiere della sua auto ed è arrivato anche l’elisoccorso ma per il conducente della macchina non c’è stato nulla da fare. Nello stesso punto, nel pomeriggio due auto si sono scontrate, ed una di essa si è ribaltata.