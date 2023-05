intervento dei vigili del fuoco, feriti non in gravi condizioni

Ancora un incidente stradale sulla Provinciale 14, tra via Necropoli del Fusco e via per Canicattini, dove nella tarda mattinata di oggi ha perso la vita un uomo di 76 anni.

Impatto tra due macchine, una si ribalta

Per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia municipale, due auto hanno avuto un impatto ed una di essa si è ribaltata. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dalle macchine i conducenti e le altre persone che erano a bordo: stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi, solo un grande spavento.

L’incidente mortale

Nello scontro di stamane sono rimasti coinvolti un trattore ed una macchina: l’impatto è stato violento, il conducente dell’auto, Agostino Lo Monaco, 76 anni, originario di Canicattì, è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere del suo mezzo ma nonostante l’arrivo dell’elisoccorso non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Inchiesta per omicidio stradale

Le indagini sulle cause dell’incidente sono in mano agli agenti della Polizia municipale mentre i magistrati della Procura di Siracusa hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione, dal trattore si sarebbe staccato una ruota e l’auto che era dietro non ha potuto evitare l’impatto.

La scia di sangue a Siracusa

Circa 3 incidenti stradali ogni giorno, quasi 900 l’anno: numeri drammatici a Siracusa secondo i dati forniti dal comando della Polizia municipale di Siracusa. Tanti di questi tamponamenti si traducono in morte e sono ormai numerosi i casi in città.

Auto si ribalta a Palermo

Incidente a anche Palermo. questa mattina intorno alle 11 in via Pietro Bonanno, alle pendici di Monte Pellegrino. Una giovane di 24 anni al volante di una Lancia Y, mentre procedeva in direzione Villa Igiea, ha “toccato” una macchina che era posteggiata in divieto di sosta.

La donna, neopatentata, è rimasta ferita lievemente. Per lei solo tanta paura. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia municipale per limitare i disagi alla circolazione.