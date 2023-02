incidente in via von platen, a siracusa

Nuovo incidente stradale a Siracusa: a scontrarsi ieri sera uno scooter ed una macchina, un Suv, in via von Platen, nella zona della caserma dei vigili del fuoco.

Vittima in Rianimazione

Ad avere la peggio un uomo di 35 anni che era in sella al ciclomotore, finito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Il ragazzo, stando alle prime informazioni, è nel reparto di Rianimazione.

Le indagini della Polizia municipale

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, a questo stanno lavorando gli agenti della Polizia municipale di Siracusa che hanno preso i rilievi per determinare le responsabilità in questo ennesimo scontro. La famiglia della vittima è aggrappata alla speranza che il 35enne possa riprendersi dal trauma ma su questo aspetto non filtra nulla dai medici dell’ospedale.

La morte di Maddalena

E’ ancora vivo il ricordo della scomparsa di Maddalena Galeano, deceduta circa un mese fa per via delle conseguenze di un incidente stradale avvenuto in via Luigi Monti, nel rione della Pizzuta. Secondo quanto emerso nelle indagini, anche in questo caso della Polizia municipale, la ragazza, che era alla guida di uno scooter, è stata sbalzata dalla sella dopo l’impatto con una macchina, al cui volante c’era una donna. La 19enne studentessa del liceo è morta al San Marco di Catania ed i genitori hanno poi autorizzato l’espianto degli organi. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale.

Morto un pedone a Siracusa

Sabato scorso, un altro morto per un incidente stradale, avvenuto qualche giorno prima in viale Tunisi, nella zona nord di Siracusa. La vittima, un pensionato, è stato travolto, mentre passeggiava, da una macchina in corsa. Il conducente non è stato in grado di fermarsi in tempo: l’uomo è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I ma dopo 3 giorni di lotta tra la vita e la morte il cuore dell’anziano ha smesso di battere.