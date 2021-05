indagini della polizia municipale di siracusa

Una macchina ha travolto due pedoni

Le vittime sono padre e figlio

Il piccolo trasferito in ospedale

Le indagini sono della Polizia municipale

Sotto osservazione il comportamento del conducente dell’auto

Un’auto ha travolto un uomo che stava attraverso la strada insieme al figlio di 3 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9,15 in viale Teracati, nella zona nord di Siracusa, una delle strade più trafficate del capoluogo.

L’impatto

Il conducente della macchina non si sarebbe accorto dei pedoni, non si sa ancora se fosse distratto, magari perché impegnato al telefono o in una conversazione in chat, fatto sta che ha centrato le vittime.

Bimbo in ospedale

Il bimbo è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I e sono in corso gli accertamenti per conoscere le sue condizioni di salute. Stando alle prime indicazioni, che sono al vaglio degli agenti della Polizia municipale di Siracusa, le vittime erano sulle strisce pedonali mentre il conducente dell’auto non avrebbe fatto in tempo a fermarsi.

La madre del piccolo

Si sono vissuti momenti di grande apprensione, soprattutto per le condizioni del piccolo, che sembrava sofferente, preso poi dalla madre che ha sollecitato il trasporto in ospedale.

Le indagini della Polizia municipale

Gli agenti della Polizia municipale hanno avviato le indagini e sotto i riflettori degli investigatori è finito il conducente del veicolo che sarebbe stato già sentito dalle forze dell’ordine. Saranno sentiti anche i testimoni, le persone che hanno assistito all’incidente, tra cui altri pedoni ed automobilisti che si sono fermati per assicurarsi sulle condizioni delle vittime.