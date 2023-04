incidente a carlentini

Un’auto ha travolto tre persone, tra cui una coppia di Vicenza in vacanza, che sono ricoverate in gravi condizioni in ospedale. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 13, in via Gobetti, a Carlentini, nel Siracusano.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, la macchina, una Opel alla cui guida c’era un 57enne ha falciato le vittime che stavano rientrando a casa ma non sono chiare ancora le ragioni per cui il conducente ha centrato i pedoni.

Feriti in ospedale

Si è compreso subito che le condizioni dei feriti fossero gravi: è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per la coppia. Il marito è stato trasferito al Cannizzaro di Catania, la moglie, invece, al San Marco di Catania. L’altro pedone ed il conducente della macchina sono stati accompagnati al Pronto soccorso di Lentini.

Incidente mortale a Lentini

Due settimane fa, un uomo di 27 anni è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto tra via Mercadante e via Macello, a Lentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il giovane, che era in sella ad uno moto, ha avuto un impatto, per cause da accertare contro una macchina. Difficile, per il momento, stabilire di chi siano le responsabilità, di certo la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dagli inquirenti che contano di avere altri dettagli sull’incidente grazie alle testimonianze ed alle telecamere di sorveglianza della zona