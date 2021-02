Bus travolge un’auto, donna trasferita in ospedale

19/02/2021

Incidente stradale questa mattina a Siracusa tra una macchina ed un bus della linea urbana Ad avere la peggio è stata una donna che è stata trasportata in ospedale Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale Le forze dell’ordine hanno sentito i testimoni dello scontro Una donna è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dopo un incidente avvenuto tra la sua macchina ed un autobus della linea urbana al Largo Ganci, a ridosso della caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa. L’incidente Un impatto piuttosto violento, l’auto della vittima è stata danneggiata e per qualche istante si è temuto il peggio per lei, al punto che si è reso necessario il suo trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma secondo le prime informazioni la donna non è in gravi condizioni. Ha riportato dei traumi ma le resterà di certo il ricordo di un grande spavento. Le indagini Spetterà agli agenti della Polizia municipale di Siracusa stabilire le cause che hanno provocato l’incidente, avvenuto in corrispondenza di un incrocio regolato dai semafori. Uno dei due conducenti potrebbe aver commesso una violazione ma questo occorrerà stabilirlo dai rilievi tutt’ora in corso e dalle testimonianze delle persone che hanno assistito allo scontro, piuttosto brusco, a giudicare dai danni presenti nella parte anteriore della macchina. Gli interrogatori Le forze dell’ordine hanno sentito il conducente dell’autobus che non avrebbe potuto fare nulla per impedire lo scontro con la macchina. Ascoltati dalle forze dell’ordine anche gli altri testimoni, alcuni dei quali hanno prestato le prime cure alla donna. Pure lei sarà interrogata dalla Polizia municipale che ha presidiato la zona dove vi è stato l’incidente, una delle zone più importanti per la viabilità nel capoluogo.

