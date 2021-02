indagini della polizia municipale

Incidente stradale tra moto ed auto sulla Statale 124, quella che collega Siracusa e Floridia

Nello scontro sono rimasti feriti due motociclisti, trasportati in ospedale

Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale

I testimoni hanno prestato le cure alle vittime

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7,45, sulla Siracusa-Floridia. Nello scontro sono rimasti convolti due moto ed un’auto e ad avere la peggio sono stati i conducenti delle moto che sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma le loro condizioni non sono ritenute gravi dai medici.

Indagini della Polizia municipale

Sul luogo dell’impatto sono arrivati gli agenti della Polizia municipale che stanno verificando la dinamica dell’incidente. Non è chiaro, infatti, in che modo i mezzi si sono scontrati, forse la distrazione di una delle persone coinvolte ha avuto un momento di distrazione, provocando una carambola.

Sentiti i testimoni

In ogni caso, la Polizia municipale, agli ordini del comandante Enzo Miccoli, sono al lavoro ed hanno già effettuato i rilievi sul tratto di asfalto teatro dell’incidente, frattanto sono stati sentiti alcuni testimoni, gli stessi che, poco dopo l’impatto, hanno prestato le prime cure alle vittime.

Motociclista morto a Marsala

Incidente mortale a Marsala nella giornata di ieri. A perdere la vita Nicola Titone d appena 46 anni. Lo scontro tra la moto e un furgone è avvenuto in zona Ventrischi.

La moto che guidava Titone si è scontrata con un furgone di una ditta di spedizioni nell’incrocio tra Ventrischi e Sant’Anna. L’uomo ha sbattuto violentemente la faccia, e le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale di Marsala. La scena descritta da alcuni testimoni è stata davvero terribile. Il motociclista è apparso subito in gravi condizioni e trasferito al pronto soccorso di Marsala. Ma per lui non c’è stato nulla da fare