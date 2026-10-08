Tragedia intorno alle 13 in via Eschilo, a Carlentini, nel Siracusano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomo.

Cosa è accaduto

La vittima, studente di un liceo scientifico, era alla guida del suo scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia municipale di Carlentini.

Le indagini

Gli investigatori stanno verificando anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire se nell’incidente possano essere rimasti coinvolti uno o più veicoli.

Inutili i soccorsi

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno tentato di prestare i primi soccorsi al giovane. Le sue condizioni, però, sono apparse subito disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 16enne non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere poco dopo.