sulla statale 124 tra siracusa e floridia

Un incidente con giallo è avvenuto nelle prime ore del mattino sulla Statale 124 tra Siracusa e Floridia. E’ stato trasportato in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, il conducente di una macchina, una Nissan, rimasta danneggiata nella parte anteriore.

“E’ stato un trattore”

Secondo una primissima ipotesi si sarebbe trattato di un incidente autonomo ma la vittima, durante le operazioni di soccorso, avrebbe spiegato di essere stato investito da un trattore, di cui, però, al momento, non c’è traccia.

Le indagini

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia municipale che hanno effettuato i rilievi sul tratto teatro dell’incidente e sono in corso gli accertamenti per verificare se ci sono sulla strada, oltre ai pezzi della Nissan, tracce di un altro mezzo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a soccorrere il conducente, che avrebbe avuto difficoltà ad uscire dall’abitacolo.

Traffico rallentato

Contestualmente, sono state avviate delle ricerche in quella zona per accertare se davvero c’è un trattore. In ogni caso, l’incidente ha creato dei rallentamenti alla circolazione, del resto si tratta di una arteria strategica che non solo lega Floridia e Siracusa ma consente anche l’accesso all’autostrada, sia in direzione Catania sia verso Rosolini.

Incidente mortale nel Catanese

E’ morto un insegnante nel Catanes a causa di un terribile incidente stradale. La vittima è Davide Romeo, 49 anni, originario del Ragusano ma da una decina d’anni oramai residente a Licodia Eubea, una cittadina della provincia catanese. L’uomo ha perso la vita all’interno dell’auto che stava conducendo come ogni mattina per raggiungere la scuola dove insegnava. Si è scontrato con un tir e il violento impatto non gli ha dato scampo.

La tragedia

Romeo insegnava all’istituto superiore commerciale di Caltagirone. Si stava dirigendo proprio verso la cittadina per prendere servizio. Stava procedendo sulla statale 514 Ragusa Catania quando ad un certo punto la sua auto si è andata a schiantare contro un tir. Ad effettuare i rilievi i carabinieri per provare a ricostruire la dinamica, a loro supporto i vigili del fuoco. Non si esclude un possibile guasto meccanico o un colpo di sonno come causa della tragedia. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.