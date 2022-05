Incidente sulla Siracusa-Floridia, tre auto coinvolte nello scontro

09/05/2022

Un incidente si è verificato sulla Statale 124 tra Siracusa e Floridia con il coinvolgimento di 3 auto. Si è trattato di un tamponamento a catena sul quale sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale di Siracusa.

Indagini sull’incidente

E’ probabile che una brusca manovra, unita alla velocità, abbia causato l’impatto che ha provato il ferimento di almeno tre persone ma non ci sarebbero state gravi conseguenze per le vittime.

Scontro nell’Agrigentino

Un ventunenne di Cattolica Eraclea (Agrigento) è in coma farmacologico in terapia intensiva all’ospedale “Cervello” di Palermo dove è stato trasportato a seguito di un grave incidente stradale sulla statale 115, in territorio comunale di Ribera, nei pressi della località balneare di Seccagrande.

L’auto si è ribaltata, grave trauma cranico per il giovane

L’auto su cui viaggiava insieme ad altri 3 amici, forse a seguito della improvvisa foratura di una gomma, avrebbe sbandato ribaltandosi. Il ventunenne ha subito un grave trauma cranico, mentre sono meno gravi le condizioni dei suoi compagni.

Trasferito all’ospedale Cervello di Palermo

All’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i feriti sono stati trasportati, è stato poi deciso di trasferire d’urgenza il ventunenne all’ospedale “Cervello” di Palermo.

Altro incidente sulla A19, auto contro guardrail

Un uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un incidente avvenuto all’alba di oggi nei pressi dello svincolo di Villabate lungo la A19, in direzione di Catania. Era a bordo di una Golf quando intorno alle 6 di questa mattina ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. L’impatto è stato davvero molto violento tanto che il mezzo si è letteralmente accartocciato su sé stesso.

L’arrivo dei vigili del fuoco

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per permettere di far uscire dall’abitacolo l’unico occupante del veicolo. Il suo corpo era rimasto incastrato tra il sedile e la parte anteriore dell’auto che si era accartocciata. Poi l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso con un trauma cranico. Le sue condizioni sono ancora al vaglio dei sanitari.