Momenti di grande apprensione nel tratto di mare di Ognina, a sud di Siracusa, dove un subacqueo di 50 anni è rimasto gravemente ferito durante una battuta di pesca. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale “Di Maria” di Avola, dove i medici stanno tentando di salvare la funzionalità della mano gravemente lesionata L’incidente si è verificato in una delle località balneari più frequentate della costa siracusana. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

La mano colpita dall’elica del natante

Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio degli investigatori, il sub si trovava in acqua quando un natante, in transito nello stesso tratto di mare, lo avrebbe raggiunto. L’imbarcazione avrebbe colpito la vittima con l’elica, tranciandogli parte della mano.

La dinamica dovrà essere chiarita nei dettagli dagli inquirenti, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

I soccorsi e il ricovero ad Avola

Subito dopo l’impatto è stato lo stesso conducente dell’imbarcazione, secondo le prime informazioni, a prestare i primi soccorsi al sub ferito, prima dell’arrivo del personale sanitario.

L’uomo è stato quindi trasferito in codice d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale “Di Maria” di Avola. Qui l’équipe medica è intervenuta per ricucire la parte dell’arto lesionata nel tentativo di limitare le conseguenze della grave ferita. Le sue condizioni sono costantemente monitorate, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sull’incidente avvenuto nelle acque di Ognina.