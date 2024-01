angelo giudice aveva 73 anni

E’ Angelo Giudice, 73 anni, siracusano, ex primario dell’Unità Operativa complessa Chirurgia dell’ospedale Umberto I di Siracusa, la vittima del tragico incidente mortale avvenuto nella serata di ieri sulla strada statale 194 Modica-Pozzallo. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo all’anziano originario di Siracusa. Sei i feriti, tra cui due bambini, di cui uno di 6 anni, anche lui siracusano, che si trova in prognosi riservata in un ospedale di Catania.

La dinamica

Lo scontro frontale, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto fra una Opel Corsa, che era diretta a Modica, e una Fiat Tipo, che viaggiava verso Pozzallo ma i carabinieri, che indagano sull’incidente, stanno compiendo ulteriori accertamenti prima di sbilanciarsi sulle responsabilità in questo nuovo tragico impatto sulle strade della Sicilia.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale: i mezzi coinvolti nello scontro sono stati posti sotto sequestro mentre si attende che gli altri feriti possano riprendersi per raccogliere le testimonianze su quanto accaduto ieri sera sulla Statale 194.

Le ipotesi e l’autopsia

La velocità e la distrazione potrebbero, come spesso accade in questi casi, avere avuto un ruolo in questa vicenda ma nelle prossime ore sarà sciolta la riserva dopo che gli inquirenti avranno completato i controlli. Resta da capire se i pm di Ragusa decideranno di eseguire l’autopsia sul corpo senza vita dell’ex primario di Siracusa.

“Notizia terribile” dice sindaco di Siracusa

“E’ una notizia terribile” commenta a BlogSicilia il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha espresso il cordoglio della città alla famiglia.

“Il mondo della medicina, delle associazioni – prosegue Italia – e del volontariato siracusano oggi perdono un grande protagonista, altruista e competente. Persona luminosa e affabile, Angelo si è preso cura di decine di pazienti e ha donato le sue abilità alla città di Siracusa, svolgendo un ruolo primario durante la pandemia e nell’ambito della Protezione civile comunale, supportando la formazione di volontari e operatori. La comunità siracusana è vicina alla sua famiglia”.

Il cordoglio del senatore del Pd Nicita

“Ho appreso con sgomento della scomparsa di Angelo Giudice, coinvolto in un terribile incidente stradale. Ho avuto occasione di conoscerlo e di discutere con lui di politica sanitaria, di solidarietà, di migranti. Quando persone come Angelo Giudice se ne vanno, le comunità cui appartengono ne profondamente colpite perché perdono una figura essenziale alle loro vite” ha detto il senatore del Partito democratico, Antonio Nicita.