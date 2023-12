incidente sulla statale 385, la vittima è Carmelo Impellizzeri

E’ di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 385 di Palagonia, nel tratto di Lentini, nel Siracusano. Si tratta di Carmelo Impellizzeri, venticinque anni anni, di Militello Val Catania.

Impatto tra auto e moto

Nello scontro sono rimasti coinvolti una macchina ed una moto ma ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo mentre la persona a bordo dell’auto ha rimediato delle contusioni. La strada, in quella porzione in cui c’è stato l’impatto, è stata chiusa al traffico per consentire agli inquirenti di ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire se vi sono delle responsabilità.

L’impatto ha fatto sbalzare dalla sella il ragazzo, finito violentemente sull’asfalto e a diversi metri di distanza dalla moto che guidava. Le ferite che ha riportato si sono rivelate gravissime e per lui i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto contestualmente il sequestro dei mezzi. “Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile” spiegano dall’Anas.

Auto contro un muro nel Siracusano, due feriti

Un terribile incidente si è verificato nella nottata del 27 dicembre sulla Provinciale 19, nel territorio di Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, una macchina, una Renault Clio, è finita contro un muro ma si tratterebbe di un incidente autonomo.

Nel filmato del blogger di Pachino, Ivan Sortino, si scorgono le conseguenze di questo impatto sulle cui cause sono al lavoro le forze dell’ordine: tanti pezzi della macchina sono rimasti sull’asfalto, perfino una ruota del veicolo, che, in una fiancata, è gravemente danneggiato.

Due le persone che si trovavano a bordo del mezzo: stando alle prime informazioni, i due sarebbero rimasti feriti ma non sarebbero in gravi condizioni. Si sono aperti gli airbag, forse questo avrebbe attutito l’impatto molto violento. Gli inquirenti hanno preso i rilievi sul luogo teatro dell’incidente per svelare eventuali responsabilità.