sulla provinciale 26 nel territorio di pachino

Uno scontro tra una macchina ed un trattore, dalle circostanze ancora poco chiare, si è verificato stamane sulla Provinciale 26, nella zona sud di Siracusa, a ridosso di Pachino.

Chi si è ferito

Nell’impatto, il mezzo agricolo si è ribaltato, causando il ferimento del conducente, stando ad una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, mentre sono da stabilire le condizioni delle due persone che erano a bordo della macchina, una Nissan Micra.

Il video

Come emerge nel video del blogger, Ivan Sortino, ci sono stati dei rallentamenti alla circolazione: sono state tante le chiamate ai centralini delle forze dell’ordine degli automobilisti in transito su quel tratto. Alcuni di loro sono stati tra quelli che hanno prestato le prime cure alle vittime mentre sono in corso le indagini per individuare le responsabilità in questo incidente.

Pirata della strada a Siracusa

Un giovane di 21 anni, siracusano, con precedenti penali, è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto emerso nelle indagini delle forze dell’ordine, il ragazzo, durante la processione di Santa Lucia, si trovava in sella ad uno scooter e stava percorrendo alcune strade della Borgata, in concomitanza con il passaggio del fercolo proprio in quel quartiere.

Corsa folle durante la processione di Santa Lucia

Nonostante, un tratto fosse stato transennato, in particolare quello tra via Piave e via Trapani, il 21enne sarebbe riuscito a passare lo stesso, non solo scostando gli ostacoli ma infischiandosene degli inviti della Polizia municipale a tornare indietro.

Le ricerche

Evidentemente, i vigili urbani non sono riusciti a bloccarlo, per cui sono iniziate le ricerche del ragazzo che, secondo quanto testimoniato dalle forze dell’ordine, avrebbe sfrecciato a velocità folle durante il passaggio dei fedeli, tra cui molti bambini, e solo il caso ha voluto che non accadesse nulla di grave.

La paura dei passanti

Tante le famiglie spaventate che hanno richiesto l’intervento di polizia e carabinieri che sono riusciti a scovare lo scooter che era stato abbandonato nell’area dello Sbarcadero di Santa Lucia, nascosto tra un muro ed un camion. Il 21enne è stato identificato: è conosciuto agli inquirenti per via dei precedenti penali per traffico di sostanze stupefacenti, inoltre è attualmente sottoposto all’obbligo di firma. Il mezzo è stato posto sotto sequestro, per il ragazzo è appena iniziato un nuovo procedimento giudiziario