Una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 194 “Ragusana”, nel territorio di Francofonte.

Lo scontro

Nel scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’auto. A causa dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire gli interventi necessari. Come disposto dalle forze dell’ordine e dall’Anas, sono state istituite deviazioni per gli automobilisti.

Come è regolato il traffico

Per chi proviene da Ragusa è prevista l’uscita al bivio al chilometro 23,000, mentre per chi arriva da Catania il percorso alternativo è indicato alla rotatoria di Lentini, al chilometro 16,300. “La circolazione resterà condizionata fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza” fanno sapere dall’Anas