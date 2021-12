la targedia

Una persona è morta sulla Catania-Siracusa all’altezza di Melilli. L’auto su cui viaggiava la vittima è caduta dal viadotto veneziano nel corso di uno schianto che ha coinvolto almeno 6 veicoli.

Lo schianto alle 8 del mattino

L’incidente mortale è avvenuto questa mattina poco dopo le 8. Sono sei i veicoli che risultano coinvolti in quella che è stata una vera e propria “caramabola” di automobili. Nello scontro, una vettura è precipitata dal viadotto e il conducente è deceduto. L’auto ha sfondato le protezioni laterali ed è precipitata dal viadotto Veneziano al km 20,100.

Una vittima

Al momento non sono ancora note le generalità della vittima. Sul posto è arrivato l’elisoccorso e il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia. Presente personale di Anas e delle forze dell’ordine per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Traffico bloccato

“Traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sull’autostrada “Catania-Siracusa” a causa di un incidente occorso in corrispondenza del km 20,100, all’altezza di Melilli (Siracusa). Per cause in corso di accertamento una vettura è precipitata dal viadotto Veneziano”. Così l’Anas in una nota.