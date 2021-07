sulla maremonti

Incidente stradale nel Siracusano

Due auto si sono scontrate sulla Maremonti

Sono 4 le persone ferite

Un uomo trasportato in elisoccorso a Catania

Un bimbo all’ospedale di Siracusa

E’ di 4 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Maremonti, la strada che lega Siracusa con la zona montana.

Scontro frontale

Secondo una prima ricostruzione, si è verificato uno scontro in contrada Cavadonna tra due auto, 4 le persone ferite e si è reso necessario il trasferimento di una delle vittima al Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso, arrivato sul posto dopo che i soccorritori si sono accorti delle sue condizioni.

Bimbo in ospedale

Gli altri 3, un bimbo e due donne, sono stati accompagnati all’Umberto I di Siracusa mentre gli agenti della Polizia municipale sono al lavoro per comprendere le ragioni di questo nuovo incidente sulla Maremonti. Il traffico è stato bloccato per consentire i soccorsi delle vittima ma è probabile che le velocità e la distrazione siano alla base di questo scontro.

Un morto nei giorni scorsi

E’ morto dopo alcuni giorni di ricovero un anziano vittima di un incidente stradale, avvenuto il 17 giugno scorso sulla Maremonti, tra Palazzolo e Canicattini Bagni.

Auto ribaltata

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale di Canicattini, il pensionato, originario di Palazzolo ma residente a Siracusa, si sarebbe ribaltato con la sua macchina per cause al vaglio degli inquirenti.

“Troppi incidenti”

«Tre incidenti in pochi giorni a breve distanza uno dall’altro, uno dei quali, purtroppo, con conseguenze mortali, testimoniano un problema intollerabile. La SP14 “Maremonti” che collega Siracusa ai Comuni della zona montana, non può continuare ad essere dimenticata ma resa sicura una volta per tutte». Così il sindaco di Canicattini e il vicepresidente dell’Anci Sicilia, Marilena Miceli e Paolo Amenta, che raccontano di altro incidente tra 2 auto avvenuto proprio ieri a ridosso della rotonda di Contrada Garofalo, alle porte del centro abitato canicattinese, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e della Polizia Municipale, e conclusosi per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti, ricoverati all’ospedale di Siracusa.