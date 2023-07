indagini dei carabinieri

Un uomo di 38 anni, di origine straniera, è morto in un incidente stradale avvenuto tra Avola e Noto, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, la vittima era in sella ad una moto, quando, per cause da accertare, avrebbe avuto un impatto con un trattore.

I soccorsi

Le condizioni sono apparse subito gravi per il motociclista, soccorso da alcuni passanti che gli hanno prestato le prime cure ma le lesioni riportate non gli hanno dato scampo.

La morte e l’inchiesta per omicidio stradale

E’ deceduto poco dopo, frattanto i carabinieri, che hanno avviato le indagini, stanno provando ad accertare le responsabilità in questo incidente stradale. La Procura di Siracusa aprirà un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale.

Tragedia sulla Palermo-Messina

Due morti e quattro feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte sull’autostrada A20 Messina-Palermo. L’incidente si è verificato intorno all’1,30 all’uscita della galleria Telegrafo in direzione Palermo. A perdere la vita due uomini. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto, Ancora non è stata chiarita la dinamica dell’incidente in corso di ricostruzione da parte della polizia stradale: sembra che una prima auto si sia ribaltata e poi è stata centrata dalle altre due che sono sopraggiunte. Sul posto ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Le vittime

Sono di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto le due vittime del tragico incidente avvenuto nella notte sull’autostrada Messina Palermo nei pressi di Messina. A perdere la vita Maurizio Costanzo 30 anni di Messina e Fabio Materia 46 anni di Barcellona. Nell’incidente sono rimaste ferite altre quattro persone, due delle quali in codice rosso. L’incidente si è verificato intorno all’1,40 al chilometro 16, all’altezza del viadotto Giudici della A20. Uno scontro che ha coinvolto tre auto. Secondo quanto accertato una prima auto si sarebbe capovolta diverse volte e poi sarebbe stata centrata da una seconda auto e da una terza che sono sopraggiunte. Per due automobilisti l’impatto è stato fatale. Quando sono giunti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 con la polizia stradale hanno trovato una scena terribile.