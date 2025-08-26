Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto stamane sulla Provinciale 19, tra Pachino e Noto, nel Siracusano. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Noto che stanno provando a ricostruire di quello che è accaduto e tra le ipotesi più calde c’è quella di un incidente.

La dinamica

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, l’uomo, un 57enne straniero, era in sella al suo scooter ma non si sarebbe accorto della presenza sulla strada di un cane. Il migrante è stato sbalzato dalla sella dopo l’impatto e nella caduta si sarebbe procurato una lesione che non gli ha dato scampo. Sono stati alcuni passanti a prestare le prime cure alla vittima salvo poi chiedere l’intervento del 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.