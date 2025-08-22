Un incidente stradale si è verificato stamane sulla Provinciale 19, tra Noto e Pachino. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, c’è stato uno scontro frontale tra un furgone ed un Tir che hanno riportato tanti danni.

Le due vittime dell’incidente

I due conducenti, entrambi del Catanese, sono stati soccorsi dal personale del 118, arrivato dopo numerose richieste di intervento da parte degli automobilisti in transito su quel tratto, tra i più trafficati, specialmente in estate, per via della presenza delle spiagge più suggestive del Siracusano, prese d’assalto dai vacanzieri.

Preoccupano le condizioni del conducente del furgone

I due feriti sono stati condotti negli ospedali di Noto e di Avola: in quest’ultimo è ricoverato il conducente del furgone, quello le cui condizioni preoccupano di più i medici, che lo tengono sotto osservazione.

Traffico rallentato

Il traffico è andato in tilt, il tratto teatro dell’incidente stradale è stato chiuso per consentire agli investigatori di compiere i rilievi ed accertare le responsabilità