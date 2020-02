Avrebbe calcolato male la distanza tra la sua macchina e quella di un anziano. In più, avrebbe destato più attenzione al suo telefonino che alla guida, stando ad una prima ricostruzione al vaglio della Polizia municipale di Siracusa, e così è finito addosso alla macchina del pensionato.

L’incidente è accaduto in contrada Targia, nella zona nord di Siracusa, una strada molto nota soprattutto per la catena di scontri mortali che hanno falciato tante vite. Il pensionato è stato accompagnato in ospedale, al pronto soccorso dell’Umberto I, per alcuni accertamenti ma le sue condizioni non sono ritenute gravi, almeno secondo alcune fonti investigative.

Gli agenti della Polizia municipale hanno compiuto i rilievi ma sarebbero abbastanza certi delle responsabilità del conducente della macchina che ha tamponato quella dell’anziano.

Nel pomeriggio, si è verificato un altro incidente nel Siracusano: sulla statale 124 tra il capoluogo e Floridia due auto si sono scontrate per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Il bilancio è di una persona ferita ma non sembrerebbe in gravi condizioni.