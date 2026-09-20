Andrea Breci, 38 anni, originario di Augusta, nel Siracusano, non ce l’ha fatta. È morto a seguito delle conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto la scorsa settimana su una strada del territorio di Enna.

Il ricovero in ospedale

Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, e per ora sono pochi i dettagli diffusi. Dopo lo scontro, Breci era stato portato in ospedale, dove le sue condizioni erano apparse fin da subito serie. Nelle ultime ore il peggioramento, fino alla notizia che nessuno voleva sentire.

Chi era Andrea Breci

Nel mondo del calcio siracusano, Breci era un volto noto. Faceva l’osservatore arbitrale, un ruolo che svolgeva con dedizione da anni, seguendo le gare con la stessa passione con cui, fuori dai campi, sapeva farsi voler bene. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona sempre presente, capace di lasciare un segno tra colleghi e appassionati.

Il cordoglio della comunità

La notizia si è diffusa in fretta sui social, dove in tante e tanti hanno voluto salutarlo. Tra i primi messaggi, quello di un amico, che ha ricordato le partite vissute fianco a fianco e un legame che andava oltre il calcio. Nei giorni scorsi, quando ancora si sperava in una ripresa, non erano mancati messaggi di incoraggiamento; ora quelle stesse bacheche si sono riempite di saluti. Un cordoglio composto ma sentito, per un uomo che a Siracusa e nel suo ambiente era conosciuto e stimato da tutti.