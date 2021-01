la vittima è deceduta in ospedale

Sono Pietro Calvo, 55 anni, Sebastiano Di Pietro, 60 anni, ed Enzo Buscemi, 81 anni, le vittime del tragico incidente mortale avvenuto nel pomeriggio sulla Pachino-Rosolini, nel Siracusano. A morire su colpo, secondo la ricostruzione dei carabinieri sono stati i primi due, l’81enne è deceduto all’ospedale Di Maria di Avola dove era stato trasportato ma era già in gravi condizioni. I carabinieri della Compagnia di Noto hanno già interrogato il conducente del camion che si è scontrato con la macchina, la Nissan Primera, con a bordo le tre vittime. E’ sotto shock ma le sue condizioni di salute sono ritenute buone.

Sulle cause ci sono gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Noto, al comando del capitano Paolo Perrore, che, su disposizione della Procura di Siracusa, ha disposto il sequestro dei mezzi. La terza vittima era stata soccorsa e trasferita d’urgenza in ospedale ma le sue condizioni sono apparse subito gravi ed i medici non hanno potuto far nulla per salvarla.

“I vigili del fuoco di noto sono intervenuti questo pomeriggio sulla sp26 Pachino-Rosolini per incidente stradale. Coinvolte una autovettura e un camion. A seguito dell’impatto sono deceduti i tre occupanti dell’autovettura, uno dei quali in ospedale. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa dei vigili del fuoco.

La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi ed aperto una inchiesta per omicidio stradale e sotto interrogatorio c’è il conducente del camion che, nelle prossime ore, come atto dovuto, sarà iscritto nel registro degli indagati.

Veronica Di Maggio, 27 anni, di Trapani, è morta, questo pomeriggio, in un incidente sulla strada a scorrimento veloce Marsala-Birgi, nei pressi della rotatoria vicino all’aeroporto “Vincenzo Florio”. In gravi condizioni i suoi due figli, di 2 e 3 anni, trasferiti all’ospedale Civico di Palermo.

Meno gravi le condizioni della ragazza (C.R., di 21 anni) che era alla guida dell’auto, una Toyota Yaris, su cui viaggiavano. Pare che la giovane alla guida dell’utilitaria abbia perso il controllo del mezzo, invadendo l’altra corsia e scontrandosi contro un autocarro Volvo guidato da un 43enne. L’impatto frontale non ha dato scampo alla Di Maggio. La donna è morta sul colpo. Per estrarla dalle lamiere contorte è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche polizia e vigili urbani di Marsala, che hanno avviato indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto la polizia municipale di Marsala.