E' accaduto a Sortino

Un uomo di 37 anni di Sortino, nel Siracusano, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo un incidente mentre era impegnato nella riparazione di un’antenna. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza di circa 9 metri, stando al racconto di qualche testimone. E’ stato soccorso ma si è compreso subito che le sue condizioni erano piuttosto serie e così si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso per il trasporto del ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, molto più attrezzato rispetto a quelli più vicini, tra cui Lentini ed Augusta.

L’uomo è in prognosi riservata “ma non corre pericoli di vita” spiega il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, che ha chiamato in ospedale per sincerarsi delle condizioni del trentasettenne. “Ho avuto modo di parlare con qualcuno dell’ospedale dandomi queste notizie – ha detto a BlogSicilia il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato – e sono vicino a lui ed alla sua famiglia”. Frattanto, sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quel che sembra essere un incidente ma potrebbero essere compiute altre verifiche sulle condizioni di sicurezza in cui stava operando il trentasettenne.