Un incidente stradale si è registrato intorno alle 11,30 sull’autostrada Siracusa-Catania, all’interno della galleria San Demetrio, nel territorio di Lentini ed in direzione di Siracusa.

I feriti

Sono diversi i veicoli coinvolti nel tamponamento e dalle informazioni fornite dalla Polizia stradale ci sono persone ferite, alcune delle quali saranno costrette a fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale. Sul posto, oltre ai mezzi della Polizia stradale ci sono quelli del 118 e dell’Anas.

Le indagini

Il traffico, dopo un primo rallentamento, procede con regolarità stando a quanto affermato dalle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare le responsabilità.