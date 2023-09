la testimonianza della vittima

Un incidente stradale si è verificato stamane, intorno alle 8,15, a Carlentini, in via dei Martiri della Resistenza. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un Tir, per cause al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo, che, spezzandosi, è finito contro una macchina.

La testimonianza

Alla guida dell’auto c’era un 58enne di Carlentini che non è riuscito a schivare l’ostacolo, capace di danneggiare il parabrezza. “Per puro miracolo – racconta l’uomo – sono vivo”. Poco dopo l’allarme, sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Carlentini, i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini e gli operai del Comune che hanno avviato gli interventi per rimuovere il palo e spostare il Tir: le operazioni hanno provocato rallentamenti al traffico in tutta la zona.

Incidente drammatico a Palermo

Paura in pieno centro a Palermo a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto della polizia che si è scontrata con un’altra vettura. entrambe si sono ribaltate finendo la loro corsa nei pressi di una vetrina. E’ successo in corso Tukory quasi all’angolo con via Maqueda a due passi delle chiesa di Sant’Antonino. Nello scontro tra due vetture si sono registrati tre feriti.

Le auto sono finite non distante da una vetrina. Gli agenti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Una seconda auto è rimasta anche lei coinvolta nello scontro.

Luogo dell’impatto e dinamica

L’impatto all’incrocio tra corso Tukory e via Maqueda. Ancora da chiarire la dinamica. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno aiutato gli agenti e i due occupanti dell’altro mezzo prima dell’arrivo del 118 e del trasferimento in ospedale.

Ancora da accertare la sequenza degli eventi che ha portato all’incidente, le via di percorrenza di entrambi i mezzi e il punto esatto in cui è avvenuto l’impatto. Sembra inoltre che la volante stesse raggiungendo il luogo di un intervento, ma resta da chiarire se fossero stati attivate luci e sirene.