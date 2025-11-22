Due incidenti stradali stanno paralizzante la circolazione sulla Siracusa-Catania, in direzione Siracusa, e sulla Siracusa-Gela, in prossimità dello svincolo di Modica.

Scontro tra Tir sulla Siracusa-Catania

Nel primo episodio, due camion per cause che sono al vaglio della Polizia stradale di Siracusa si sono scontrati. I due conducenti, che sono stati soccorsi dai medici del 118, hanno rimediato delle ferite ma le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Uscita obbligatoria a Lentini

Il traffico sta subendo un forte rallentamento e così gli agenti della Polizia stradale hanno disposto l’uscita obbligatoria per Lentini, sempre in direzione di Siracusa, per poi rientrare da Passo San Martino.

Incidente autonomo nel tratto di Modica della Siracusa-Gela

In merito al secondo incidente, stando a quanto riferito dalla Polizia stradale si tratta di un incidente autonomo che ha visto protagonista un altro camion. Per poter compiere i rilievi, gli investigatori hanno chiuso il tratto con uscita obbligatoria allo svincolo Ispica-Pozzallo, in direzione Gela