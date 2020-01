È di due feriti il bilancio di altrettanti incidenti stradali avvenuti in piena città nei minuti scorsi.

Il primo si è verificato in viale Scala Greca, nella zona nord di Siracusa, dove una macchina, per cause al vaglio degli agenti della Polizia municipale, si è ribaltata. Il conducente è stato soccorso e trasferito per accertamenti in ospedale mentre sono in corso i rilievi per determinare le ragioni di quanto accaduto. Forse nell’incidente è coinvolto un altro mezzo, non è esclusa una manovra azzardata che potrebbe aver causato il ribaltamento del veicolo.

L’altro incidente è avvenuto in viale Luigi Cadorna, a due passi dal Santuario della Madonna delle lacrime. In questo caso, il conducente di uno sccoter è finito contro le siepi che delimitano le carreggiate. La vittima, finita in ospedale per verificare il suo stato fisico, avrebbe voluto evitare l’impatto contro un altro mezzo ma per il momento si tratta solo di una prima valutazione ancora da verificare.