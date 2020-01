Indagini della Polizia municipale

E’ finito in ospedale un motociclista travolto da una macchina mentre stava percorrendo la Statale 124, tra Siracusa e Floridia.

Gli agenti della Polizia municipale di Siracusa hanno prestato le prime cure al ferito, originario di Caltagirone, trasportato a bordo di un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dove è sotto osservazione ma per il momento i medici non intendono sbilanciarsi sulle condizioni della vittima.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, la moto, che procedeva in direzione Siracusa, è poi finita contro un muretto a causa di quell’impatto ma gli inquirenti stanno raccogliendo diverse testimonianze sulla vicenda, a cominciare dal racconto del conducente della macchina. In questa stessa zona, nelle settimane scorse si era verificato un incidente ma in quell’occasione tra due auto ma con quello di oggi salgono a due gli scontri nel Siracusano.