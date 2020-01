È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull’asse attrezzato in prossimità di Augusta.

Secondo una prima ricostruzione, una macchina, una Tiguan Volkswagen, è andata a sbattere contro una auto ferma sulla corsia di emergenza. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato il conducente del veicolo tamponato ad uscire dall’abitacolo.

L’uomo è stato soccorso e condotto in ospedale mentre spetterà agli agenti della Polizia stradale di Siracusa verificare le responsabilità in questo nuovo incidente stradale. Sarà interrogato il conducente della Tiguan per svelare le ragioni per cui non si è accorto della prensenza dell’altra macchina.

Gli inquirenti intendono capire se vi sono colpe anche da parte del ferito ma se ne saprà di più nelle prossime ore, a conclusione dei rilievi sui mezzi coinvolti nell’incidente e sulla porzione di asfalto in cui si è verificato lo scontro.

L’impatto ha inevitabilmente creato dei disagi alla circolazione, infatti si sono formate delle code su quel tratto di strada.