il tema è il ventennale dall'iscrizione nella world heritage list

Tantissime persone si sono riversate a Noto per l’Infiorata 2022 ed il tema di questa edizione è il ventennale della iscrizione nella World Heritage List delle 8 città tardo-barocche del Val di Noto: Caltagirone, Noto, Ragusa, Catania, Scicli, Modica, Palazzolo Acreide e Militello Val di Catania.

5 giorni di festa a Noto

L’evento, iniziato ieri, si svolgerà, per la prima volta, nell’arco di cinque giorni, fino a 17 maggio, invece dei tradizionali tre. In via Corrado Nicolaci, teatro dell’Infiorata, sono stati realizzati i 16 bozzetti, due per ciascuna città, con il coinvolgimento delle associazioni netine e degli scout. Il tappeto fiorito, di circa 700 mq, ha richiesto l’impiego di circa 400 mila fiori.

La storia

Ogni anno la terza domenica di maggio è dedicata all’ infiorata evento della città di Noto. La manifestazione è nata nei primi anni 80 dall’incontro di artisti infioratori Genzanesi e Netini, ed è proprio nella città di Genzano, in provincia di Roma, che si sviluppa questa nuova tecnica pittorica. Via Corrado Nicolaci è la via dove nasce l’infiorata, l’impatto è forte, in alto la Chiesa di Montevergini che si contrappone al palazzo del Principe Nicolaci “Villa dorata”, con i balconi che sono stati definiti da molti i più belli del mondo. Oggi l’infiorata di Noto è considerata tra le più belle manifestazioni dell’intera Isola.

Il programma di oggi

Nel programma di oggi ci sarà l’esibizione del Gruppo Musici e Sbandieratori Città di Noto e Tamburi di Buccheri. Il Corteo Barocco riempirà la mattinata, dalle 10:30 alle 12:00 con la suggestiva Sfilata in abiti d’epoca del Settecento. Tra le novità, alle 18:00, lo spettacolo Videomapping Universi Luminosi di Ionee Waterhouse. Le giornate successive saranno un susseguirsi di momenti di musica e arte, fino a martedì 17 Maggio con il gran finale e l’esibizione dei fiati del Liceo Verga di Modica, seguito dal Teatro Noto D’Estate, ultimo appuntamento dell’edizione 2022.