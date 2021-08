Un 21enne originario di Torino, in vacanza nella località megarese di Brucoli, è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa dai Carabinieri poiché a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Un pensionato siracusano è stato invece denunciato in stato di libertà poiché sorpreso a un posto di controllo in possesso di un coltello con lama a scatto del quale non ha saputo giustificare il porto.

I controlli a Ferragosto nel Siracusano

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa in questo weekend di ferragosto ha effettuato attraverso le proprie articolazioni territoriali, un servizio straordinario di controllo del territorio. I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno vigilato lungo le arterie che conducono nelle località balneari e montane, al fine di svolgere un’incisiva azione preventiva volta a incentivare il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale specie per quanto riguarda l’abuso di sostanze alcoliche e l’assunzione di stupefacenti, intensificando i servizi in tutte le zone a maggiore interesse turistico.

Controlli anti Covid

In quest’ottica, i Carabinieri hanno vigilato sul rispetto delle norme anti covid-19, anche alla luce delle recenti Ordinanze della Regione Sicilia, in tutti i comuni di competenza verificando l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, il corretto distanziamento sociale e l’utilizzo del “green pass” per l’accesso a una serie di attività sociali ed economiche.

Pattugliamento del territorio

Nel solo giorno di Ferragosto, infatti, i militari dell’Arma hanno pattugliato senza soluzione di continuità tutto il territorio per garantire la prevenzione e la repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre ai consueti controlli al codice della strada con diverse sanzioni che sono state elevate prevalentemente per guida senza patente, senza casco e senza assicurazione obbligatoria, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida di veicolo senza revisione e con patente scaduta di validità. Le violazioni contestate hanno superato oltre 1.000 euro e hanno visto ben 20 punti sottratti dalle patenti di guida nonché il ritiro di documenti di circolazione dell’autovettura di un automobilista.