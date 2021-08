chi rispetta l'ordinanza di Orlando?

Tende, accampamenti abusivi, ombrelloni, barbecue e perfino delle piscine per bambini. Così si è svegliata oggi la spiaggia di Vergine Maria a Palermo. Tanti i bagnanti che hanno deciso di accamparsi sul litorale palermitano, in barba all’ordinanza anti contagio di Ferragosto, siglata nei gironi scorsi dal sindaco Leoluca Orlando che prevede controlli lungo le spiagge e divieti di accampamento.

Il reportage sui social

Le foto postate su Facebook da Mauro Alessi provocano indignazione, visto anche l’acuirsi dell’emergenza sanitaria. “E come da tradizione annuale decennale segnaliamo ancora una volta gli accampamenti abusivi nella spiaggia di Vergine Maria a tutte le Istituzioni preposte alla Vigilanza che spesso fanno orecchie da mercante. A dire il vero – scrive l’utente – quest’anno, l’8 Agosto, per la prima volta nella storia della borgata marinara l’intervento sul luogo delle Forze dell’Ordine non si è limitato alla mera osservazione e consapevolezza di ridotte risorse umane e mezzi per un intervento efficace senza rischi ma ad uno sgombero fattivo di assembramenti e tende. Ma già dal giorno successivo tutto ritornava allo stato precedente all’intervento con un continuo afflusso di tende, frigoriferi utilizzati come ghiacciaie, gruppi elettrogeni e in un caso persino una lavatrice per il bucato collegata con la fontana della piazza insieme alla piscinetta per i bimbi”.

L’ordinanza di Orlando

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, “nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19 e al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali e, quindi, anche nelle spiagge, ha emanato un’ordinanza (la n. 140 del 10/08/2021) che vieta lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi. Il provvedimento vieta, inoltre, di accendere fuochi con qualsiasi materiale e predisporre attendamenti nelle medesime aree e nelle spiagge”.

“Come l’anno scorso, quest’anno, con particolare attenzione visto l’aumento preoccupante dei contagi – ha detto il sindaco nei giorni scorsi – ho inteso con il Comitato Ordine e sicurezza pubblica e disposto con ordinanza il divieto di accampamenti, di assembramenti, di feste con assembramenti, e al tempo stesso il divieto di fuochi per consentire di garantire non soltanto la salute, ma anche la vivibilità per quanti nel giorno di Ferragosto saranno presenti a Palermo, cittadini e tantissimi turisti”.

I divieti decorrono a far data dal 14 agosto 2021 dalle ore 19:00 e fino alle ore 07:00 del 15 agosto 2021 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 15 agosto 2021. Nelle stesse aree sono vietate la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 19:00 del 14 alle ore 24:00 del 15 agosto 2021.

Anche se i divieti scattano alle 19 di oggi, è probabile che questi accampamenti abusivi restino sul posto. Anche all’Arenella si vedono scene simili.

Anche i droni

Il vice sindaco Fabio Giambrone, d’intesa con il comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Messina, aveva disposto adeguato servizio di vigilanza grazie al nucleo Ippomontato e mediante droni.

Chissà se le spiagge verranno effettivamente sgomberate. Il classico bagno di Ferragosto a mezzanotte, quest’anno sarà (forse) più difficile.