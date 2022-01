era nel suo letto

Una insegnante di sostegno di Augusta, Vanessa Lisitano, 27 anni, è stata trovata morta ad Osnago, in Lombardia, dove viveva da qualche tempo. La donna aveva preso posto alla Gianni Rodari, una scuola primaria a Cernusco Lombardone, nel Lecchese.

Morta in casa

E’ deceduta nel sonno, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine che sono entrate nell’abitazione della donna grazie ai Vigili del fuoco che hanno sfondato la porta di ingresso.

L’allarme dato dal fidanzato e dai parenti

A dare l’allarme sono stati i parenti ed il fidanzato che non riuscivano a mettersi in contatto con la maestra, il cui telefonino ha squillato a vuoto per parecchie ore.

L’ispezione cadaverica

Nel corso degli accertamenti compiuti insieme al medico legale, che ha effettuato l’ispezione cadaverica, non sono state trovate tracce di violenza sul suo corpo. Non c’erano lesioni causate da armi da taglio né c’erano fori provocati dai proiettili. Inoltre, porta e finestre non avevano segno di effrazioni, per cui si tratta di un decesso per cause naturali.

Sabato i funerali

La Procura lombarda, dopo le relazioni delle forze dell’ordine, hanno disposto il dissequestro della salma e stando ad alcune fonti de Il Giorno i funerali della maestra si terranno sabato prossimo ad Augusta.