E' accaduto a Noto, nel Siracusano

Ha insultato, secondo l’accusa, tramite il suo profilo social l’ex marito della sua amica. Ed è per questo motivo che la polizia ha denunciato una 36enne di Noto, nel Siracusano, per diffamazione aggravata a mezzo di pubblicità.

La vittima, un 44enne, ha presentato una querela per via delle offese ricevute in un post.

Gli agenti del commissariato hanno effettuato una serie di verifiche scoprendo che la donna, in un post pubblicato il 20 aprile scorso, aveva preso le difese della sua amica, ex moglie dell’uomo, e con toni aggressivi aveva offeso il 44enne in merito a presunte questioni in sospeso.