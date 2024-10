a siracusa

E’ tornata in grande spolvero la banda della spaccata che, in nottata, ha preso di mira un negozio di abbigliamento, Wimbledon in viale Teocrito, a ridosso del Santuario della Madonna delle Lacrime.

L’azione della banda

A quanto pare, per sfondare la vetrina il gruppo avrebbe usato delle mazze ed una volta creato il buco i ladri si sarebbero infilati dentro per rubare ma non si conosce al momento l’entità del danno economico all’attività commerciale.

Le indagini

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare ad identificare gli autori del colpo.

Spaccata a Palermo

I ladri hanno messo a segno un furto in centro a Palermo. I malviventi sono entrati nel bar Il Golosone, in piazza Castelnuovo. Due giovani a volto coperto sono entrati nel locale portando via il registratore di cassa con circa mille euro e la macchina del ginseng. I due giovani sono riusciti a spaccare la vetrina con un piede di porco. Uno indossa un cappellino e un altro il casco. La denuncia è stata presentata dal titolare agli agenti di polizia che indagano.

Furto in un supermercato e gelateria in via Aurispa e via Scobar, indagini

I ladri sono entrati due notti fa anche in un’altra gelateria e in un supermarket a Palermo. Il primo colpo in via Aurispa dove è stata divelta la saracinesca e portati via i soldi in cassa nel supermercato e alcuni generi alimentari e alcolici. Il bottino è da quantificare. Altro colpo al gelatiere in via Scobar. In questo caso i ladri hanno portato via il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che in entrambi i casi hanno raccolto le denunce dei titolari e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.