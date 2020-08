Operazione della Squadra mobile di Siracusa

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno sequestrato un chilo di hashish conservato nella cantina della casa di un giovane siracusano. Federico Ferdinando Bizzi, 29 anni, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane avrebbe accatastato la partita di droga, suddivisa in 10 panetti, dentro una cassetta in legno, di quelle usate per conservare il vino.

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa, nei giorni scorsi, avevano avuto delle informazioni sul conto del ventinovenne, per cui hanno deciso di compiere una perquisizione nell’appartamento ricavato in un complesso residenziale in via Ramacca, nella zona di viale Santa Panagia, ma le attenzioni si sono soffermate sulla cantina, ricavata all’interno dell’abitazione. Dai calcoli compiuti dai poliziotti, al comando del dirigente Gabriele Presti, da quel quantitativo sarebbe stato possibile ricavare circa 4000 dosi per un valore di mercato di oltre 20 mila euro. Come disposto dai magistrati della Procura della Repubblica di Siracusa, il ventinovenne si trova agli arresti domiciliari e nelle prossime ore si presenterà al palazzo di giustizia di Siracusa davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Il giovane avrà l’opportunità di rigettare le accuse o di chiarire la sua posizione, di certo le indagini della Squadra mobile non sono affatto chiuse: c’è da verificare il ruolo del ventinovenne, se di semplice custode o componente di una rete di spaccio operante in città.