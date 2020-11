operazione antidroga a siracusa

I carabinieri di Ortigia hanno arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Francesco Pugliara, 53 anni, siracusano, con precedenti penali. Grazie al fiuto di Zero, il cane antidroga dei militari, gli investigatori sono riusciti a rintracciare la marijuana che l’indagato conservava in 2 confezioni di cellophane trasparente, trovate nella camera da letto: la prima, del peso di 197 grammi nascosta nel comodino, e la seconda, del peso di 26 grammi, rinvenuta nell’armadio.

“Al rinvenimento dello stupefacente è seguito anche quello di 1 bilancino di precisione e di vario materiale per il confezionamento della droga, fra cui 1 coltello lungo 33 centimetri. Tutto il materiale, unitamente anche a 2 mazze da baseball in legno, è stato sequestrato e la droga è stata inviata al laboratorio analisi delle sostanze stupefacenti per accertarne la qualità” fanno sapere dal comando provinciale.

L’uomo è ai domiciliari e nelle prossime ore sarà interrogato dal gip del tribunale per l’udienza di convalida della misura cautelare.

La polizia, nell’ambito dell’azione di contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle piazze dello spaccio siracusano, ha rinvenuto e sequestrato, nei pressi di via Nicolò Bonincontro, 15 dosi di cocaina, 7 di marijuana e 9 di hashish, occultate sotto un albero.

“Inoltre, nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, agenti delle Volanti hanno denunciato un giovane di 19 anni, sottoposto alla misura cautelare dell’affidamento ai servizi sociali, non trovato presente ad un controllò di polizia” spiegano dalla Questura.