Gli agenti di polizia di Siracusa hanno arrestato un 46enne, originario di Catania ma residente a Siracusa, trovato in possesso di 60 kg di droga che nascondeva nella sua abitazione e nella cella frigorifera di un magazzino nella sua disponibilità, ricavato all’interno del mercato ortofrutticolo in via Elorina, nella zona sud di Siracusa.

Le indagini

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra mobile avevano ricevuto delle informazioni sul conto del 46enne per cui è scattata la perquisizione.

La perquisizione

Il primo controllo è stato compiuto nella sua casa, in particolare in una rimessa sono stati rinvenuti 52 involucri contenenti 54 kg di marijuana e 145 g di hashish. Altri 6 involucri contenenti ulteriori 6 kg di marijuana erano invece occultati all’interno della cella frigorifera di quel magazzino.

In carcere

L’uomo è stato condotto in carcere come disposto dal gip del Tribunale di Siracusa al termine dell’udienza di convalida della misura cautelare.