istituto comprensivo elio vittorini di siracusa

Il panico tra i genitori dell’istituto comprensivo Elio Vittorini di Siracusa si è scatenato quando ieri sui social è circolata la notizia della positività di una maestra. E da lì si sono susseguiti messaggi di chiarimento alla dirigente scolastica che, però, parlando con i rappresentanti delle famiglie degli alunni, avrebbe detto di non aver ricevuto alcuna comunicazione da quella maestra.

Ma quell’informazione sulla positività dell’insegnante anche se poi alcuni genitori affermano di aver saputo del contagio di altri docenti, hanno convinto le famiglie a non portare i figli a scuola e così questa mattina l’istituto Vittorini, in via Regia Corte, a due passi dalla caserma del comando provinciale dei carabinieri era praticamente deserto.

La paura, la mancanza di informazioni chiare, ed il tam tam sui social hanno spinto i genitori ad anticipare le vacanze di Natale. “Non posso di certo rischiare di portare mia figlia a scuola con il rischio che rimanga contagiata” racconta una mamma a BlogSicilia, “inoltre, se dovesse rimanere positiva potrebbero esserci conseguenze per la nostra famiglia, in cui ci sono persone anziane piuttosto deboli”.

Il caso della Vittorini, però, non è unico, alla Lombardo Radice, un altro istituto comprensivo, è scoppiata la polemica sul ritardo nell’esecuzione dei tamponi. Un professionista, legato da vincoli di parentela con una dipendente della scuola, ha svelato che ci sono almeno 20 positivi, tra docenti ed alunni.

Sappiamo che – spiega il professionista a BlogSicilia – ci sono state persone che, riscontrando dei sintomi riconducibili al Covid19 hanno avvertito i medici di base, i quali, a loro volta, hanno avvertito l’Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) per fare i tamponi ma non ci sono stati riscontri”.

E proprio ieri, altri uffici pubblici di Siracusa sono stati colpiti dal Covid19. Dopo i positivi all’ufficio Tributi, in via De Caprio, nel rione di Grottasanta, il Covid19 ha fatto la sua apparizione all’ufficio Anagrafe del Comune ed ancora nei locali del Libero Consorzio di Siracusa.