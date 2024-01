in fila nel locale della borgata, a siracusa

Tante persone si sono recate nella camera ardente allestita in un locale in via Agrigento, nel quartiere della Borgata, a Siracusa, per Ezechia Paolo Reale, l’avvocato siracusano, 63 anni, deceduto nella giornata di ieri. A salutare il penalista, scomparso per una malattia, numerosi colleghi ma anche rappresentanti della magistratura, tra cui il Procuratore aggiunto, Andrea Palmieri.

I funerali

I funerali si terranno domani mattina alle 10 nella piccola chiesa dei Cappuccini che non potrà contenere tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto a Reale, esponente di primo piano, negli ultimi 12 anni, della politica siracusana. Ha rivestito il ruolo di assessore regionale all’Agricoltura della giunta di Rosario Crocetta ed ha partecipato, prima del 2013 e poi nel 2019 alla corsa a sindaco, nelle file del Centrodestra, perdendo in entrambe le occasioni al ballottaggio.

Contro la violenza sulla donne

L’avvocato Reale, noto anche per le lotte in favore dei diritti civili, si era speso per contrastare le violenze contro le donne, fenomeno purtroppo molto diffuso. Era, infatti, socio onorario della Rete centri antiviolenza della Regione siciliana. A tal proposito, il Centro antiviolenza “Ipazia” ha espresso cordoglio per il suo decesso.

“Era uno stimato professionista ma anche persona sensibile e attenta tanto da essere nominato socio onorario dell’allora Rete Centri Antiviolenza di Raffaella Mauceri (oggi C.a.v. Ipazia) per le iniziative a supporto del Centro. La presidente del Cav. Ipazia, avv. Daniela La Runa e le volontarie tutte si stringono ai familiari in questo momento di profondo dolore” spiegano dal Centro Ipazia di Siracusa.

L’avvocato Reale aderì al Partito radicale di Marco Pannella, partecipando a moltissime battaglie referendarie per i diritti civili. Nel 2021, organizzò a Siracusa la raccolta delle firme per l’Eutanasia legale, accogliendo Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni.