I messaggi degli amici

Commozione e tante lacrime ai funerali di Fabio Milazzo, il motociclista di 20 anni, siracusano, morto in un incidente stradale sulla Palazzolo-Buccheri. Tante le persone, tra parenti, amici e conoscenti, che hanno preso parte al rito funebre che si è tenuto nella chiesa di Bosco Minniti, nella zona alta di Siracusa. Il parroco, nel corso della sua omelia, ha provato a dare conforto ai familiari, distrutti da una tragedia che ha sconvolto le loro vite. Al termine della cerimonia religiosa, il feretro è stato portato a spalla dagli amici, ancora increduli per la morte del ventenne, che era in sella alla propria moto.

“Mi dicesti “l’unica cosa che sarà realmente in grado di uccidermi è la moto, ma tu tranquilla se mai dovesse accadere sappi che in quel momento ero felice! Dovrai esserlo anche tu” è stato così.. Ho il mondo addosso, non posso mantenere quella promessa, non ci riesco. Ma l’unica promessa che posso mantenere è di tenerti per sempre nel mio cuore! Corri piccolo angelo, corri! A presto” scrive su Facebook un’intima amica.

“Ed è proprio in questi momenti che bisogna fermarsi, fermarsi e pensare. Pensare che bisogna tenersi strette le persone che ti vogliono veramente bene, che farebbero di tutto per strapparti un sorriso.. perché la vita è imprevedibile e non sai mai cosa ti aspetta il giorno dopo. I nostri momenti, seri e non, belli e brutti.. rimarranno indelebili. Grazie di tutto, di ogni singolo momento, di ogni singolo sorriso” racconta sui social una amica.

“Non riesco ancora a crederci, mi sembra un incubo. Mi ricordo quando hai toccato per la prima volta il ginocchio mi hai chiamato super felice, ogni volta che ci siamo visti per prenderci un caffe al volo non facevamo altro che parlare di moto tra consigli e rimproveri. Eri un ragazzo d’oro sempre allegro e sorridente” racconta un amico.

Foto del funerale tratta da Teleuno Tris